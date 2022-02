Paderborn (ots) -Was ist anders in ostdeutschen Familien? Mehr als die Hälfte (52%) der Angestellten dort gibt an, im Homeoffice durch die Familie, Nachbarn und Haushalt abgelenkt zu sein. Zu diesem Ergebnis kommt eine repräsentative Forsa-Befragung (01/2022) im Auftrag der Jobbörse Jobware (http://www.jobware.de). In West- und Nord-Deutschland geht das offenbar deutlich besser. Hier empfindet "nur" ein gutes Drittel der Angestellten diese Ablenkung beim Arbeiten zuhause als störend.Im Homeoffice kann offenbar nicht jeder professionell arbeiten: Angestellte im Osten können sich zuhause weniger gut konzentrieren. Ein Drittel von ihnen klagt über einen erheblichen Konzentrationsmangel im Homeoffice. Da scheint die bequeme Lösung vom Laptop am Küchentisch oder auf dem Sofa im Wohnzimmer doch auch seine Schattenseiten zu haben. Zum Vergleich: im Westen haben 20% der Deutschen mit diesem Problem zu kämpfen, im Süden sind es 28%.Beachtenswert sind auch die ungleichen technischen Voraussetzungen für das erfolgreiche Arbeiten im Homeoffice: 36% der Ostdeutschen sind mit ihrer technischen Ausstattung bzw. Internetverbindung unzufrieden. Im Westen geht das besser, da klagen nur 28% der Angestellten über das Drum und Dran am Arbeitsplatz außerhalb des Unternehmens, im Norden gar nur jeder Vierte.***Die Forsa-Befragung wurde im Auftrag der Jobbörse Jobware im Januar 2022 durchgeführt. Per repräsentativer Zufallsauswahl wurden 1.011 erwerbstätige Angestellte mit qualifizierter Tätigkeit im Alter von 18 bis 60 Jahren zu ihrer Wechselmotivation befragt.Jobware ist die Jobbörse (https://www.jobware.de/) für Fach- und Führungskräfte. Unternehmen aller Größen und Branchen finden über Jobware erstklassige Mitarbeiter: Ob als Fach- oder Führungskraft, Absolvent, Student, Praktikant oder Auszubildender. Der TV-Slogan "Jobware, da hab' ich den Job her!" bleibt im Kopf. 1996 gegründet, beschäftigt Jobware über 200 Mitarbeiter.Mit Lösungen für perfektes Bewerben bewerbung2go erstellen Bewerber überzeugende, strukturiert aufgebaute und korrekte Bewerbungsunterlagen im Handumdrehen.Pressekontakt:Jobware GmbHChristian FleschE-Mail: presse@jobware.deTel: 05251 5401-130www.jobware.deOriginal-Content von: Jobware GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/38682/5148758