Hinter dem Chiphersteller Nvidia liegt ein erfolgreiches Quartal. Die hohe Nachfrage nach Halbleitern ließ das Geschäft auf Rekordhöhe klettern. Wie die Zahlen ausgefallen sind, was die Aktie macht. Der Bedarf an Chips für Anwendungen wie künstliche Intelligenz und Grafikkarten ist ungebrochen hoch. Das spielte dem US-Chiphersteller Nvidia im vierten Geschäftsquartal (per Ende Januar) erneut in die Karten. Der Umsatz stieg um 53 Prozent auf gut 7,6 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...