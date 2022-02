Der Bankensoftwarespezialist Temenos hat die grösste pakistanische Bank HBL (Habib Bank Ltd) als Kundin für seine Kerbankensoftware gewonnen.Genf - Der Bankensoftwarespezialist Temenos hat die grösste pakistanische Bank HBL (Habib Bank Ltd) als Kundin für seine Kerbankensoftware gewonnen. HBL wolle dank höherer Verlässlichkeit, Sicherheit und einer modernen Plattform über 25 Millionen Bankkunden ein besseres Kundenerlebnis bieten, teilte Temenos am Donnerstag mit. Die Implementation der Temenos-Software werde Lösungen sowohl für das...

