FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Investmentbank Stifel hat die Bewertung von Nagarro bei einem Kursziel von 172 Euro mit "Buy" aufgenommen. Die Aktie des IT-Dienstleisters habe seit Jahresbeginn rund ein Drittel an Wert verloren und damit deutlich mehr als der TecDax, schrieb Analyst Adrian Pehl in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zugleich dürften die Fundamentaldaten 2022 aber stark bleiben. Und auch wenn Nagarro im Investitionsmodus sei, sollten sich die Ergebnisse weiter verbessern./ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2022 / 11:36 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2022 / 11:36 / EST

DE000A3H2200