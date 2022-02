Der französische Elektrotechnikkonzern Schneider Electric SE (ISIN: FR0000121972) wird die Dividende um 12 Prozent auf 2,90 Euro anheben. Beim derzeitigen Aktienkurs von 148,86 Euro beträgt die aktuelle Dividendenrendite 1,95 Prozent. Im Vorjahr wurden 2,60 Euro ausgeschüttet. Die Hauptversammlung ist am 5. Mai 2022 in Paris geplant. Es ist die achte Dividendenanhebung in Folge. Im Jahr 2021 stieg der Umsatz um ...

