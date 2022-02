Der französische Telekomkonzern Orange S.A. (ISIN: FR0000133308) will der Hauptversammlung am 19. Mai 2022 eine konstante Dividende in Höhe von 0,70 Euro für das Geschäftsjahr 2021 vorschlagen, wie der Konzern am Donnerstag bei Vorlage der Jahresergebnisse in Paris mitteilte. Beim derzeitigen Aktienkurs von 10,96 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 6,39 Prozent. Orange zahlt seine Dividende auf halbjährlicher Basis aus. ...

