Das Unternehmen setzt sein strategisches Wachstum fort und baut seine marktführende Position in der Point-of-Care-Computertechnologie für eine Vielzahl von Umgebungen im Gesundheitswesen aus.

Capsa Healthcare, ein führender Innovator von Gesundheitsversorgungslösungen für Krankenhäuser, Langzeitpflegeeinrichtungen und Apotheken, hat die Übernahme von Humanscale Healthcare bekannt gegeben, einem Designer und Hersteller von flexiblen Technologielösungen und Computerarbeitsplätzen mit Sitz in New York.

Die Übernahme von Humanscale Healthcare durch Capsa ist die siebte große Markenakquisition des Unternehmens in den letzten elf Jahren. Mit über 50 Jahren Erfahrung in der Produktinnovation ist Capsa durch eine Kombination aus interner Entwicklung und dem Erwerb komplementärer Produktmarken und Technologieplattformen stetig gewachsen.

Humanscale Healthcare hat seinen Ruf auf der Herstellung und dem weltweiten Vertrieb von ergonomisch gestalteten mobilen Computern und wandmontierten Workstations aufgebaut, die für optimierte klinische Arbeitsabläufe und Datenmanagement ausgelegt sind. Zusammen bietet Capsa nun die breiteste Produktpalette auf dem Markt und erweitert seine Fähigkeit, Gesundheitspartnern weltweit ergonomisch maßgeschneiderte Point-of-Care-Computerlösungen anzubieten.

"Wir bei Capsa haben Humanscale Healthcare immer als einen einzigartigen Innovator auf dem Markt und einen erstklassigen Produktdesign- und Point-of-Care-Anbieter betrachtet", so Avi Zisman, CEO von Capsa. "Die Aufnahme von Humanscale Healthcare in das Capsa-Markenportfolio wird unseren Kunden eine breite Palette von Lösungen bieten, die wirklich einen Unterschied in der Gesundheitsversorgung ausmachen und Capsa weiter als bevorzugte Wahl für Point-of-Care-Lösungen weltweit definieren."

Capsa Healthcare bietet ein umfassendes Portfolio an mobilen Computer-Workstations, Wandhalterungslösungen und Technologien zur Medikamentenverwaltung, die für die klinische Versorgung und verbesserte Patientenergebnisse von entscheidender Bedeutung sind. Die Produktpalette von Capsa umfasst Point-of-Care-Workstations mit und ohne Stromversorgung, einschließlich der vielseitigen Computer-Workstation-Modelle Trio, M38e, CareLink und SlimCart. Die Aufnahme von TouchPoint Mobile Technology Carts, MedLink Medication Management und ViewPoint Wall Stations von Humanscale Healthcare ergänzen das bestehende Sortiment der Point-of-Care-Lösungen von Capsa in vollem Umfang.

"Wir sind begeistert, dass Capsa die Stärke der Marke, der Produkte und der Mitarbeiter von Humanscale erkannt hat. Humanscale hat ein unglaubliches Point-of-Care-Geschäft aufgebaut, das mit Capsa auch weiterhin ein Innovator sein wird", so Heather Fennimore, Präsidentin von Humanscale Healthcare.

"Die Synergien zwischen dem bestehenden Point-of-Care-Produktsortiment von Capsa und dem Angebot von Humanscale Healthcare sind sofort ersichtlich", so Craig Rydingsward, Vertriebsvorstand für die Akutpflege bei Capsa. "Gemeinsam legen wir die Messlatte höher, indem wir die heutigen IT-Herausforderungen im Gesundheitswesen angehen und Pflegepersonal mit zuverlässigen Lösungen ausstatten, die sich auf Benutzerergonomie, optimierte Arbeitsabläufe und verbesserte Prozesse zur Medikamentenverwaltung konzentrieren. Zusammen bieten diese Lösungen klinischen Anbietern, IT-Experten im Gesundheitswesen und letztlich auch den Patienten, die sie betreuen, echte Vorteile."

Über Capsa Healthcare

Capsa Healthcare ist weltweit führend in der Entwicklung und Bereitstellung innovativer Gesundheitslösungen für ein breites Spektrum von Gesundheitsdienstleistern. Mit mehr als 50 Jahren Erfahrung verfügt Capsa Healthcare über eine einzigartige Fähigkeit, die Anforderungen verschiedener Gesundheitsversorgungsumgebungen zu erfüllen, und bietet eine breite Palette von Produkten an, darunter Medikamentenwagen, medizinische Wagen, mobile Computer und Automatisierungslösungen für Apotheken. Capsa Healthcare hat seinen Hauptsitz in Columbus im US-Staat Ohio und dehnt seine Präsenz weltweit rasch aus. Das Unternehmen verfügt über mehr als 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und hat Management-, Vertriebs- und Produktionsniederlassungen auf der ganzen Welt. Mehr erfahren Sie unter www.capsahealthcare.com oder telefonisch unter +1-800-437-6633.

Über Humanscale Healthcare

Humanscale Healthcare, ehemals Teil der Humanscale Corporation, ist ein Designer und Hersteller von ergonomischen Produkten, welche die Gesundheit und den Komfort im Arbeitsleben verbessern. Der Geschäftsbereich Healthcare konzentriert sich auf die Entwicklung innovativer Technologielösungen für das Gesundheitswesen, die Gesundheitsdienstleister in die Lage versetzen, Patienten einen höheren Pflegestandard zu bieten.

