Das Catering-Unternehmen DO & CO erzielte in den ersten drei Quartalen des Geschäftsjahres 2021/2022 einen Umsatz von 494,98 Mio. Euro, das ist ein Plus von 160,6 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres. Deutliche Zuwächse gab es in allen drei Divisionen: Im Airline Catering sind die Umsätze in den ersten drei Quartalen von 134,50 Mio. Euro auf 352,18 Mio. Euro gestiegen (+161,8 Prozent), in der Division International Event Catering von 29,41 Mio. Euro auf 93,53 Mio. Euro (+ 218,0 Prozent) und im Bereich Restaurants, Lounges & Hotels von 26,00 Mio. Euro auf 49,26 Mio. Euro. Das EBITDA stieg in den ersten drei Quartalen auf 76,30 Mio. Euro im Vergleich zu 26,61 Mio. Euro in der Vorjahresperiode, das EBIT auf 38,61 Mio. Euro (vs. -24,91 Mio. Euro), das ...

