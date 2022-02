Aktionäre dieses Unternehmens haben eine lange Durststrecke hinter sich. Doch jetzt könnte die Aktie ihr Comeback feiern.Bob Chapek war keine drei Wochen im Amt, da stand die Aktie 40 Prozent tiefer. Corona führte zum Sell-off an der Börse und Chapek konnte es nicht fassen: Der Wechsel von Bob Iger zu ihm an der Spitze des größten Unterhaltungskonzerns der Welt erfolgte ausgerechnet in der schlimmsten Krise seit dem Zweiten Weltkrieg.

Den vollständigen Artikel lesen ...