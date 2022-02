Nach dem Event ist vor dem Event: Das ist zumindest in diesem Jahr bei Samsung der Fall. Der Konzern will nur wenige Wochen nach der Vorstellung der Galaxy-S22-Serie zum MWC 2022 schon die nächste Reihe neuer Galaxy-Produkte ankündigen. Wenngleich Samsung mit der Enthüllung seiner Galaxy-S22-Reihe und Tab-S8-Modelle am 9. Februar eine erste Salve neuer Produkthighlights abgefeuert hatte, steht am 27. Februar bereits das nächste Galaxy-Event an. Was wird Samsung wohl vorstellen? Samsung kündigt Galaxy-Event zum MWC 2022 an Samsung will den Mobile World Congress in Barcelona nicht ohne Neuankündigungen verstreichen lassen. Das ...

