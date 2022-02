Toyotas erstes rein Batterie-elektrisches Pkw-Modell bZ4X kann ab sofort in Deutschland unverbindlich konfiguriert und kostenfrei reserviert werden. Die Einstiegsversion kostet ab 47.490 Euro (ohne Umweltbonus). Der Vorverkauf startet im April 2022, erste Auslieferungen sollen im Frühsommer 2022 erfolgen. Toyota Deutschland gibt in der Mitteilung selbst an, dass mit dem bZ4X als erstes, eigenständiges ...

