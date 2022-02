NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Thyssenkrupp auf "Buy" mit einem Kursziel von 16,25 Euro belassen. Ein "Handelsblatt"-Bericht, wonach der Industrie- und Stahlkonzern bei Wettbewerbern nach deren Interesse an einer Verschmelzung mit der Tochter Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) gefragt hat, würde laut Analyst Alan Spence zur Konzernstrategie passen. Die in dem Bericht genannte Bewertung liege mit ein bis zwei Milliarden Euro aber über dem von ihm ermittelten Wert von rund 550 Millionen Euro, heißt es in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./gl/jha/



ISIN: DE0007500001

