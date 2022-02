Jürg Schleier, bisher in dieser Position, avanciert zum Vice President Deutschland und Österreich.Zürich - Spitch hat Veränderungen in seiner Führungsspitze vorgenommen. Stephan Fehlmann ist zum Country Manager für Deutschland, Österreich und die Schweiz (DACH-Region) befördert worden. Jürg Schleier, bisher in dieser Position, avanciert zum Vice President Deutschland und Österreich. Bernd Martin bleibt unverändert als Deutschland-Verantwortlicher engagiert. Mit diesem Führungswechsel setzt das...

