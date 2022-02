Treffen Sie Finanz-Experten virtuell beim Börsentag ONLINE am Samstag, den 19. Februar Wer in diesen turbulenten Zeiten an der Börse den Überblick behalten will, benötigt vor allem eins - Information. Dafür gibt es den Börsentag ONLINE. Bisher sind physische Börsentage leider noch nicht wieder möglich. Um den grossen Informationsbedarf weiterhin ...

Den vollständigen Artikel lesen ...