Unterföhring (ots) -"Da lügt jemand! Da benutzt einer unseren Namen - also den des Senders, den unserer Sendung und sogar meinen persönlichen - und macht damit Werbung. Und liefert dann so ab. Was für eine Unverschämtheit", stellt Peter Giesel entsetzt fest. Ein dreister Handwerker wirbt auf seiner Internetseite damit, von Peter Giesel für ein faires Preisleistungsverhältnis und fachliche Kompetenz ausgezeichnet worden zu sein. Doch der Kabel Eins-Experte hatte noch nie mit diesem Mann zu tun. Um den Übeltäter auf frischer Tat zu ertappen, begibt sich Peter Giesel auf Undercover-Mission - zu sehen in der 1. Folge der neuen Staffel seines Formats "Achtung Abzocke" am Donnerstag, 17. Februar 2022, um 20:15 Uhr."Abzocke ist keine Straftat, aber ein Gefühl", weiß Peter Giesel. Um Unwissende vor eben diesem Gefühl zu bewahren, ist er wieder unverschämten Abzockern und Betrügern auf der Spur. Egal ob weltweit agierende Internetbetrüger, die mit Fake-Shops ihre Kunden in die Falle locken, oder vermeintliche Handwerker von nebenan, die Wucherpreise verlangen - Fallen lauern überall. Peter Giesel deckt sie auf und hilft den Betroffenen. Die letzte Staffel von "Achtung Abzocke" brillierte 2021 mit 7,9 Prozent Marktanteil im Schnitt (Z. 14-49 J.).Außerdem wieder bei Kabel Eins: Ab 20. Februar 2022 werden bei "Deutschlands größte Geheimnisse" neue spektakuläre, schräge und verblüffende Geheimnisse gelüftet - immer sonntags um 20:15 Uhr."Achtung Abzocke - Betrügern auf der Spur" donnerstags und "Deutschlands größte Geheimnisse" sonntags um 20:15 Uhr bei Kabel Eins.Basis: Marktstandard TV Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 17.02.2022 (endgültig gewichtet)

Original-Content von: Kabel Eins, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7841/5148885