Die Commerzbank ist 2021 in die Gewinnzone zurückgekehrt. Unter dem Strich stand ein Jahresüberschuss im dreistelligen Millionenbereich - trotz eines teuren Konzernumbaus und zusätzlicher Belastungen bei der polnischen Tochter mBank. Damit verdiente das Geldhaus deutlich mehr als Analysten zuvor erwartet hatten. An der Börse legte die Aktie am Donnerstagvormittag deutlich zu.2020 hatte das Institut, ...

