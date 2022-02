Irgendetwas zwischen Rückzug und Aufmarsch Russlands an der ukrainischen Grenze, ein Fed-Protokoll ohne wirklich neue Erkenntnisse und eine Achterbahnfahrt des Ölpreises belassen die Anleger an der Frankfurter Börse weiter in ihrer eher abwartenden Haltung. Ein Trend ist im Deutschen Aktienindex gerade nicht zu erkennen. Die US-Notenbank Fed bemühte sich gestern um Schadensbegrenzung. Was sie die Öffentlichkeit im Protokoll der Sitzung vom 26. Januar wissen ließ, war kalter Kaffee. Allerdings tauchte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...