Der Wasserstoff-Sektor präsentiert sich in der laufenden Handelswoche freundlich. Einige Unternehmen haben neue Quartalszahlen gemeldet und die Analysten haben sich im Durchschnitt positiv für die Zukunft der Branche geäußert. Auch die Aktie von Plug Power konnte einen wichtigen Schritt in Richtung Erholung einleiten.Ende Januar notierte die Plug-Power-Aktie bei 17,51 Dollar und damit so tief wie seit November 2020 nicht mehr. In den letzten 13 Handelstagen konnte der Titel allerdings wieder Boden ...

