ESSEN (dpa-AFX) - RWE wird dank der hohen Energiepreise optimistischer für das laufende Jahr. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes Ebitda) solle 2022 nun zwischen 3,6 und 4,0 Milliarden Euro liegen, teilte der Dax -Konzern am Donnerstag überraschend in Essen mit. Zuvor hatte RWE lediglich im besten Fall das untere Ende der Spanne prognostiziert. An der Börse kam das gut an. Die Aktien stiegen um mehr als vier Prozent.

Im Kerngeschäft soll das operative Ergebnis zwischen 2,9 und 3,3 Milliarden Euro liegen. Hierzu zählen bei RWE der Energiehandel, die Segmente Off- und Onshore von Wind und Solar sowie Wasser, Biomasse und Gas. Zudem kündigte das Management an, für 2022 ebenso wie für das vergangene Jahr eine Dividende von 0,90 Euro zahlen zu wollen. Die Aktie legte rund 3 Prozent zu.

Mehr Details dürfte es bei der Vorlage der endgültigen Zahlen für 2021 am 15. März geben./lew/mis