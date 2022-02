(shareribs.com) London 17.02.2022 - Die Ölpreise zeigen sich etwas leichter, nachdem über neuerliche Fortschritte in den Atomgesprächen mit dem Iran berichtet wurde. Die Rohölbestände in den USA sind laut EIA in der vergangenen Woche gestiegen. Die EIA hat gestern die jüngsten Lagerbestandsdaten veröffentlicht. Demnach stiegen die Rohölbestände in den USA in der vergangenen Woche um 1,1 Mio. auf 411,5 ...

