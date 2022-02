APA ots news: Drei: Festnetz so einfach wie Glühbirnen wechseln und sechs Monate Grundgebühr sparen.* - BILD

Wien (APA-ots) -



* Selbe Leitung, günstiger Preis: Leistungsstarkes Drei Festnetz in ganz Österreich.



* Bis 31. März 2022 zum Festnetz-Internet von Drei wechseln und bis zu 258 Euro sparen.**



* Mit Geld-zurück-Garantie. Mehr auf www.drei.at/festnetz

Drei bietet leistungsstarkes und günstiges Festnetz-Internet in ganz Österreich an. Der Wechsel zum günstigen Festnetz-Internet von Drei war noch nie so einfach: Kunden, die schon bisher Festnetz zu Hause nutzten, können das Festnetz-Internet von Drei aus demselben Kabel bzw. derselben Buchse weiter nutzen, ohne Aufbohren und Stemmen. Neukunden, die bis zum 31. März 2022 zum Festnetz von Drei wechseln, profitieren außerdem von 6 Monaten gratis Grundgebühr*. Mehr auf [www.drei.at/festnetz] (https://www.drei.at/festnetz)

Zwtl.: Umstecken und lossurfen.



Die meisten österreichischen Haushalte sind bereits mit einer Festnetz-Internet Leitung ausgestattet, auch bekannt unter dem Begriff "Telekom Telefondose". Hinter diesem antiquierten Wort befindet sich allerdings oft schnelles DSL-Internet oder Glasfaser-Internet mit Geschwindigkeiten bis zu 1 Gbit/s. Kunden können diese bestehende Infrastruktur meist ohne zusätzliche handwerkliche Arbeiten für Festnetz-Internet von Drei nutzen. Bei aktiven Internet-Services besteht auch die Möglichkeit, dass Drei die Leitung übernimmt und Kunden von ihrem bisherigen Internet-Vertrag zu Drei wechseln. Beratung bieten Drei Shop und Verkaufspartner. Unabhängig davon, ob der Abschluss online oder im Shop erfolgt: Festnetz-Neukunden bei Drei erhalten eine 14-Tage

Geld-zurück-Garantie. Mehr auf [www.drei.at/festnetz] (https://www.drei.at/festnetz).



Zwtl.: Bis 31. März zum Drei Festnetz wechseln und bis zu 258 Euro sparen.**



Drei bietet Festnetz-Tarife für die unterschiedlichsten Kundenbedürfnisse: vom Einstiegstarif StartNet M (ab den 7. Monat um 23 Euro monatlich) über den leistungsstarken PowerNet L mit bis zu 80 Mbit/s Download (ab den 7. Monat um 33 Euro monatlich) bis zum superschnellen PowerNet XL mit bis zu 200 Mbit/s um 43 Euro/ Monat, mit dem Neukunden sogar 258 Euro sparen.* Mehr auf

[www.drei.at/festnetz] (http://www.drei.at/festnetz)



* 27 Servicepauschale/Jahr. 19,90 Aktivierungsentgelt. Ab 7. Monat zusätzlich reguläre Grundgebühr des gewählten Tarifs (ab 23 /Monat). Rabatt-Aktion bei Neuanmeldung ausgewählter Internet-Tarife für zuhause mit 24 Monaten Mindestvertragsdauer. Details [drei.at/festnetz] (https://www.drei.at/festnetz).



** 27 Euro Servicepauschale / Jahr. 258 Euro Ersparnis ( = 6 Monate keine Grundgebühr) bei Neuanmeldung zum Tarif PowerNet XL mit 24 Monaten Mindestvertragsdauer. 19,90 Euro Aktivierungsentgelt. Ab 7. Monat Grundgebühr 43 Euro / Monat. Details: [drei.at/festnetz] (https://www.drei.at/festnetz)



Zwtl.: Über Drei.



Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und als Teil der Division "3Scandinavia & Austria" Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 850 Mio. Euro und zählt rund 3,7 Mio. Kunden. Als führender Telekommunikations-Anbieter in Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz, Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem umfassenden Kundendienst für Privat- und Geschäftskunden verfügt Drei mit einer Bevölkerungs-Abdeckung von 98 Prozent auch über das leistungsfähigste LTE-Netz des Landes. Im Juni 2019 startete Drei das erste, echte, zusammenhängende 5G Netz Österreichs in Linz und erhielt im Februar 2022 zum zweiten Mal in Folge den Ookla Speedtest AwardTM für das schnellste 5G Netz des Landes. Mehr auf [www.drei.at] (http://www.drei.at/).



Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at



Rückfragehinweis:

Hutchison Drei Austria Gmbh

Tom Tesch

Pressesprecher

+43 (0) 50 660 33700

tom.tesch@drei.com

www.drei.at/Presse



Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/317/aom

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

OTS0085 2022-02-17/11:10