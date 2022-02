DGAP-News: sino AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

sino AG: Gutes erstes Quartal des Geschäftsjahres 2021/2022 EBT: +787 TEUR nach +1.240 TEUR im Vorjahr



17.02.2022 / 11:40

Gutes erstes Quartal des Geschäftsjahres 2021/2022 EBT: +787 TEUR

nach +1.240 TEUR im Vorjahr Düsseldorf, 17.02.2022 Die sino AG hat in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres 2021/2022 (01.10.2021 - 31.12.2021) ein Ergebnis von +787 TEUR vor Steuern erzielt, nach +1.240 TEUR in den ersten drei Monaten im letzten Geschäftsjahr (-36,5%). Das Ergebnis nach Steuern im abgelaufenen Quartal beträgt 524 TEUR bzw. 0,22 Euro pro Aktie, nach 844 TEUR bzw. 0,36 Euro pro Aktie im entsprechenden Vorjahreszeitraum (beides -37,9%). Der Vorjahreszeitraum war von einer sehr hohen Volatilität an den Märkten u.a. durch die Unsicherheiten nach Ausbruch der COVID-19 Pandemie und einer einhergehend sehr hohen Handelsaktivität der sino Kunden gekennzeichnet. Die Handelsaktivitäten der sino Kunden in den letzten Monaten lagen, wie bereits mit den monatlichen Tradezahlen kommuniziert, darunter. Die saldierten Gesamterträge im ersten Quartal lagen mit 2,62 Millionen Euro um 12,5 % unter dem Wert des entsprechenden Vorjahresquartals (2,99 Millionen Euro).

Die gesamten Verwaltungsaufwendungen inkl. Abschreibungen stiegen auf 1,83 Millionen Euro, nach 1,75 Millionen Euro im Vorjahresquartal (+4,6 %).



Die sino AG hat in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres 2021/2022 243.154 Trades abgewickelt, 26,98 % weniger als im entsprechenden Vorjahreszeitraum (332.976).

Per 31.12.2021 wurden bei der sino AG 319 Depotkunden betreut, 3,92% weniger als im Vorjahr (332).

Kontakt:

Katharina Steller-Pfeiffer

sino AG | Assistentin der Geschäftsleitung



t +49 (0)211 3611-1221

eMail ksteller-pfeiffer@sino.de

