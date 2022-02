Aurelius Aktie kämpft gegen den Markttrend. Schwierig, wenn die grossen Verkäufe fehlen. Aber neben günstigen "Einkäufen" mit einem einstelligen Millionenbetrag insgesamt 80 Mio EUR Umsatz zu kaufen, wie es zuletzt AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A0JK2A8 ) gelang, helfen auf jeden Fall auch kleinere Exits. Und heute vollzieht Aurelius den Exit mit dem dritten Teilverkauf bei der ehemaligen britischen Beteiligung Ideal Shopping Direct: Aurelius Aktie mit Exit, in Teilschritten, warum nicht… Denn genau so hat es Aurelius geschafft die ehemaligen europäische Office Depot Beteiligungen ...

