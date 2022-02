Im zweiten Corona-Jahr hat der Luft- und Raumfahrt-Konzern Airbus alle Erwartungen geschlagen. Während Konkurrent Boeing an verschiedenen Stellen laboriert, fuhr Airbus einen Rekordgewinn ein. An der Börse heißt es nach freundlichem Start jedoch: "Sell on good News." Die neuen Ziele enttäuschen ein wenig. Dem weltgrößten Flugzeugbauer Airbus ist ausgerechnet im zweiten Corona-Jahr 2021 der höchste Gewinn seiner Geschichte gelungen. Dank gestiegener Flugzeug-Auslieferungen, Einsparungen und positiver ...

Den vollständigen Artikel lesen ...