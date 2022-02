Die Stimmung an den europäischen Aktienmärkten bleibt angeschlagen. "Im Moment kehrt an den Börsen einfach keine Ruhe ein", sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. "Der Risiko-Cocktail aus Zinswende und Russland-Konflikt ist weiterhin präsent." Etwas Unterstützung bekamen die Indizes am Donnerstag durch solide Firmenergebnisse. Dennoch kamen Dax und EuroStoxx50 am Vormittag kaum vom Fleck und pendelten mit 15.348 ...

