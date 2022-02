DJ Baubranche: Klimaschutz bei Altbauten kostet 3,6 Billionen bis 2045

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Sieben führende Organisationen und Verbände der Bau- und Immobilienbranche haben ein Konzept für Zukunftsinvestitionen in Billionenhöhe vorgestellt. So solle die "Herkulesaufgabe für ein neues Wohnen" mit der Schaffung von jährlich 400.000 Wohnungen und der Erfüllung der Klimaziele geschafft werden. Eine Studie des Bauforschungsinstituts ARGE für zeitgemäßes Wohnen kalkuliert dafür konkret mit Kosten von 3,6 Billionen Euro bis 2045. In der Studie werde beim "Mammutprogramm Wohnen" der Ampel-Koalition auf einen Mix aus mehr Neubau und deutlich mehr Umbau im Gebäudebestand gesetzt, teilte das Verbändebündnis Wohnungsbau auf dem 13. Wohnungsbau-Tag in Berlin mit.

Das sei zusammen mit mehr Klimaschutz beim Wohnen allerdings nur zu erreichen, wenn der Staat eine Reihe von zusätzlichen Steueranreizen setze und KfW-Programme anpasse oder neue Förderungen schaffe. Die Wissenschaftler setzten auf mehr Energiespar-Sanierungen bei den knapp 19,3 Millionen Wohngebäuden in Deutschland und forderten, einen "Turbo-Gang" einzulegen: Rein rechnerisch sollte künftig jeder 55. Altbau pro Jahr energetisch komplett modernisiert werden. Damit würde die jährliche Sanierungsrate von derzeit 1,0 auf dann 1,8 Prozent steigen. Dafür fielen jährliche Kosten von bis zu 150 Milliarden Euro pro Jahr an - und damit 3,6 Billionen Euro bis 2045.

Bei der Klimaschutz-Modernisierung forderten die Wissenschaftler der ARGE allerdings, Kosten und Nutzen gründlich abzuwägen, um das Wohnen nicht unverhältnismäßig teuer zu machen. Grundlage sollen deshalb nach ihrer Studie das Effizienzhaus 115 im Altbau und Effizienzstufe 70 im Neubau sein. Um die Energiespar-Offensive bei Altbauwohnungen überhaupt erst einmal anzustoßen, seien aber mindestens 30 Milliarden Euro pro Jahr an Förderung notwendig. Würde die Politik die Energiespar-Messlatte noch höher legen, dann wären auch die Kosten und notwendige Förderungen deutlich höher.

4,3 Millionen neue Wohnungen durch Umbau möglich

"Aus der vorhandenen Gebäudesubstanz kann erstaunlich viel herausgeholt werden: Das Potential, das allein der Umbau bestehender Gebäude bietet, liegt bei über 4,3 Millionen neuen Wohnungen", sagte ARGE-Institutsleiter Dietmar Walberg bei einer Pressekonferenz in Berlin. Dies sei genug, um in Kombination mit dem Bau komplett neuer Wohnhäuser das Ziel der Bundesregierung zu erreichen. Mit einer solchen "Umbau-Offensive" entstehe eine enorm hohe Anzahl neuer Wohnungen ohne zusätzliches Bauland. Eine gewaltige Chance sah er dabei im Umbau von Büros, die wegen Homeoffice nicht mehr gebraucht würden. Rund 1,9 Millionen neue Wohnungen könnten so entstehen.

Verbände- und Gewerkschaftsvertreter mahnten verlässliche Rahmenbedingungen für die Baubranche an. Die Klimawende entscheide sich "auf der Baustelle", betonte der Hauptgeschäftsführer des Zentralverbandes Deutsches Baugewerbe, Felix Pakleppa. "Das können wir leisten", hob er hervor. "Ich habe den Eindruck, dass wir auf einem guten Weg sind, die Kapazitäten aufzubauen." Nötig seien aber "verlässliche Rahmenbedingungen über die Legislaturperiode hinaus", denn Bauen sei "kein Ein- und Ausschalten".

Der Präsident des Bundesverbandes Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen, Andreas Ibel, mahnte aber an, die Anforderungen an die Effizienz "nicht linear fortzusetzen". Nötig sei ein "Spagat zwischen Bezahlbarkeit und Dekarbonisierung" der Wohnungsbestände. "Das wird nicht dadurch gehen, dass wir mehr Dämmstoff draufpacken, sondern dass wir intelligenter bauen." Der Vorteil noch höherer Effizienzstufen sei "minimal", sagte der Präsident des GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen, Axel Gedaschko. Der Ressourcen- und Handwerksaufwand dafür sei enorm. "Wir haben begrenzte Ressourcen auf allen Ecken", betonte er aber.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/apo

(END) Dow Jones Newswires

February 17, 2022 05:37 ET (10:37 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.