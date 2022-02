Europäische Indizes handeln uneinheitlich DE30 notiert im Tagesverlauf unverändert Airbus schlägt Dividende in Höhe von 1,50 Euro pro Aktie vor Die europäischen Aktienmärkte starteten in den heutigen Kassahandel schwächer, da die Spannungen im Osten der Ukraine zunahmen. Russische Medien berichteten, die ukrainischen Streitkräfte hätten mit dem Mörserbeschuss der von Russland unterstützten Separatisten in den Gebieten Donezk und Luhansk begonnen. Diese Berichte wurden von westlichen Medien nicht bestätigt. Westliche Medien berichteten jedoch, dass die Separatisten ihren eigenen Beschuss begonnen haben und ihre Raketen einen Kindergarten im Donbas getroffen haben. Die Lage ist nach wie vor angespannt, und die Preise von Vermögenswerten sind anfällig für volatile Schwankungen aufgrund von Schlagzeilen. Quelle: xStation 5 Der DE30 fiel im Laufe ...

