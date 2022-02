Pfizer hat mit dem gemeinsam mit BioNTech entwickelten Corona-Impfstoff gewaltige Einnahmen verbuchen können. Aber auch für die Behandlung von Corona hat Pfizer längst einen Joker in der Hand: die Tablette Paxlovid. Die Nachfrage nach dem Mittel ist groß. In Deutschland ist sie aber weiter nicht erhältlich.Am 23. Dezember hat Paxlovid die Zulassung in den USA erhalten. Und auch China hat dem Covid-19-Medikament vor wenigen Tagen eine bedingte Zulassung erteilt. Die für medizinische Produkte zuständige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...