China ist "weit davon entfernt, seine Verpflichtungen zum Kauf von US-Waren und Dienstleistungen in den Jahren 2020 und 2021 zu erfüllen", berichtet das Wall Street Journal (WSJ) unter Berufung auf einen Bericht des Büros des US-Handelsbeauftragten an den Kongress. "In dem Maße, in dem Chinas unfaire, nicht marktkonforme und wettbewerbsverzerrende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...