Eine Wohnung in der City oder ein Haus im Umland? Die Preisunterschiede sind teilweise enorm, wie eine Analyse von immowelt zeigt. Je nach Stadt kommt eine Wohnung innerhalb der Stadtgrenze um mehr als 400.000 Euro teurer als ein Haus außerhalb. Beleuchtet wurden 14 deutsche Großstädte. Lieber in der Stadt wohnen oder raus aufs Land ziehen? Wie weit die Preise für Eigentumswohnungen in der City und Häusern im Umland auseinanderklaffen, hat das Immobilienportal immowelt beleuchtet. Hierfür wurden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...