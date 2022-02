Der Versorger RWE blickt wegen der gestiegenen Energiepreise optimistischer auf das neue Geschäftsjahr und hebt seine Prognose an. Demnach erwartet RWE 2022 etwa beim bereinigten Ebitda auf Konzernebene ein Ergebnis zwischen 3,6 und 4,0 Milliarden Euro. Bisher hatte das Unternehmen eine Spanne von 3,3 bis 3,6 Milliarden in Aussicht gestellt. "In einem dynamischen Marktumfeld können wir höhere Erzeugungsmargen erzielen", begründete Finanzchef Michael ...

