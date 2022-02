DGAP-News: Alphapet Ventures GmbH / Schlagwort(e): Firmenübernahme/Expansion

AlphaPet Ventures akquiriert Arden Grange in Großbritannien und gewinnt CVC als Fremdkapitalgeber München, 17. Februar 2022: AlphaPet Ventures, die führende technologiegetriebene Markenplattform für Premium-Tiernahrung in Europa, akquiriert Arden Grange, eine der führenden Premium-Tierfuttermarken in Großbritannien. Die Übernahme stärkt das Ziel von AlphaPet, sich als führende Premium Marken-Plattform in Europa zu etablieren und in 2022 Hunde und Katzen mit über 200 Millionen gesunden Mahlzeiten zu versorgen. Die AlphaPet Ventures GmbH steht für die Digitalisierung des Heimtiermarktes sowie für den erfolgreichen Markenaufbau und Multi-Channel-Vertrieb von Premium-Tiernahrung. Zu den AlphaPet Marken gehören u.a. Wolfsblut, Wildes Land, Müllers Naturhof, PRIMUM sowie vier weitere Premium Tierfutter Marken. Die Übernahme der britischen Marke Arden Grange erweitert das AlphaPet Markenportfolio um eine starke Premiummarke und ist ein großer Schritt zur weiteren Internationalisierung der AlphaPet Plattform. Arden Grange ist eine der führenden britischen Marken im Premium-Hundefutter-Segment und leistete vor mehr als 25 Jahren Pionierarbeit durch die Entwicklung eines qualitativ hochwertigen, artgerechten Futters. Arden Grange erfreut sich vor allem in England großer Beliebtheit. Kunden schätzen die hohe Qualität der Produkte, für die die Marke Arden Grange mit ihrem Claim "nutrition without compromise" steht. Zusätzlich zu den bestehenden Eigenkapitalinvestoren capiton, Reimann Investors und Venture Stars stellt CVC Fremdkapital zur Finanzierung dieser und weiterer Akquisitionen von AlphaPet Ventures zur Verfügung. AlphaPet Ventures und Arden Grange verbindet der Fokus auf das Premium Segment und die gemeinsame Vision, gesunde und qualitativ hochwertige Tiernahrung in Europa zu etablieren. Während AlphaPet stark im Online-Vertrieb positioniert ist und über 50% seines Umsatzes direkt an Endkunden (D2C) generiert, zeigt Arden Grange großes Potenzial seinen derzeit niedrigen D2C-Anteil auszubauen. Nach der Akquisition von Arden Grange wird die Marke unter dem Dach von AlphaPet Ventures eigenständig weiterentwickelt, der Vertrieb in UK durch die digitale Expertise von AlphaPet ergänzt und der internationale Vertrieb der Marke in DACH über die AlphaPet-Tochter Premium Pet Products GmbH und deren Offline-Vertriebsteam ausgebaut. Mit der Akquisition stärkt AlphaPet seine Position als führende digitale Premium-Tiernahrungsplattform mit starkem Multi-Channel-Vertrieb und positioniert sich als starker Akteur auf dem europäischen Markt mit einem prognostizierten Umsatz von über 150 Mio. EUR im Jahr 2022. Marco Hierling, Gründer und Geschäftsführer von AlphaPet Ventures, über die Akquisition: "Arden Grange ist eine starke und gut positionierte Premium-Marke, für die wir nicht nur in UK, sondern auch in DACH großes Potenzial sehen. Vor allem durch unser digitales Know-how, den direkten Endkundenzugang sowie durch unser Vertriebsteam in DACH mit Zugang zu über 13.000 Points of Sale können wir einen starken Beitrag zum weiteren Wachstum der Marke leisten. Mit der Akquisition von Arden Grange stärken wir unsere Position als führende digitale Plattform für Premium-Tiernahrung in Europa. Wir bauen auf den bestehenden und langjährigen Lieferanten- und Kundenbeziehungen in Großbritannien auf und freuen uns darauf, diese in den kommenden Jahren weiter auszubauen." Wendy Stephens, Gründerin von Arden Grange: "Gemeinsam mit meinem verstorbenen Mann Graham haben wir vor 25 Jahren die Marke Arden Grange gegründet, um dem Hundefutterangebot der großen Hersteller ein hochwertiges, nahrhaftes Hundefutter entgegenzusetzen. Der Claim von Arden Grange zeigt dies deutlich, 'nutrition without compromise' (Ernährung ohne Kompromisse), und dem sind wir immer treu geblieben. So konnten wir in Großbritannien einen großen und treuen Kundenstamm aufbauen und für Arden Grange gewinnen." Emma Stephens, Tochter von Wendy Stephens und Geschäftsführerin von Arden Grange, sagt: "Die hohe Qualität und die innovativen Rezepturen haben es uns ermöglicht, die Marke erfolgreich im Premiummarkt zu etablieren und sie zu einer der beliebtesten Hundefuttermarken in Großbritannien zu machen. Mit dem Team von AlphaPet sehe ich ein großes Potenzial, die Marke weiter auszubauen, nicht nur national, sondern auch international. Ich bin überzeugt, dass wir gemeinsam das Potenzial von Arden Grange voll ausschöpfen können." Christoph Karbenk, Partner bei capiton: "Wir unterstützen mittelständische Unternehmen bei der Umsetzung ihrer Wachstumsziele. Wir sehen großes Potenzial in der Kombination von AlphaPet, einem digitalen und wachstumsstarken Unternehmen, und der starken Marke Arden Grange, die in Großbritannien hervorragend positioniert ist. Wir freuen uns, den langfristigen Erfolg von AlphaPet zu unterstützen und bereits die zweite Akquisition zu begleiten." "Diese Akquisition läutet für AlphaPet eine neue Ära auf dem Weg zu einem paneuropäischen Player im Tiernahrungsmarkt ein. AlphaPet ist einzigartig positioniert, um die Marke Arden Grange in seinen über 13.000 Points of Sale im deutschsprachigen Raum weiter auszubauen und zu skalieren. Durch die Nutzung seines Omnichannel-Vertriebsansatzes, seiner datengesteuerten Plattform und seiner konsequenten Kundenansprache wird AlphaPet in der Lage sein, Verkaufssynergien für sein bestehendes Markenportfolio in mehreren Ländern zu erzielen", erklärt Jussof Breshna, Geschäftsführer von Reimann Investors. Stefan Pfannmöller, Gründer der AlphaPet Ventures GmbH und Partner bei Venture Stars: "Nachdem wir AlphaPet seit der Gründung mit Venture Stars begleitet haben, leiten wir mit der bereits zweiten Akquisition innerhalb der letzten zwei Jahre die weitere Internationalisierung von AlphaPet ein. Wir freuen uns, diesen Schritt gemeinsam mit unseren langjährigen Eigenkapitalpartnern und dem renommierten Debt Fund CVC zu gehen. Gemeinsam werden wir die weitere Buy-and-Build-Strategie konsequent umsetzen, um unsere führende paneuropäische Position als digitale Markenplattform zu etablieren." Insgesamt wollen die Unternehmen ihre gemeinsame Vision, gesunde und qualitativ hochwertige Tiernahrung im europäischen Markt zu etablieren, weiter vorantreiben. AlphaPet wurde bei der Transaktion von Oppenheimer (Buy-side & Debt Advisory), Allen & Overy (Financing Legal), Ashfords (Legal UK), LutzAbel (Legal Germany), Deloitte (Financial and Tax) und Sonntag & Partner (Structure) beraten. Die Übernahme steht noch unter dem Vorbehalt der behördlichen Genehmigung. Über AlphaPet Ventures AlphaPet ist die führende technologiegetriebene Markenplattform für Premium-Tiernahrung in Europa mit Multi-Channel-Vertrieb, digitalem Markenaufbau, End-to-End-Tech-Plattformen und fundierten Kenntnissen im Direct-to-Consumer (D2C) Geschäft. Das Unternehmen hat in den vergangenen Jahren sein Fachwissen im Bereich des digitalen Markenaufbaus, des Multi-Channel-Vertriebs (D2C und B2B) und seiner Plattformdienste, die von moderner Technologie bis hin zu Business Intelligence, digitalem Marketing und Logistik reichen, aufgebaut. Diese Kompetenzen wurden durch die Kombination von konsequentem organischem Wachstum und einer Buy-and-Build-Strategie weiterentwickelt, was es AlphaPet ermöglicht hat, ein umfangreiches Know-how und ein starkes, stetig wachsendes Markenportfolio unter seinem Dach aufzubauen. Die Akquisitionen und Zusammenschlüsse der letzten Jahre haben das Potenzial der Kombination einer digitalen Plattform mit führenden Marken gezeigt. Diese Strategie wird in den kommenden Jahren weiter vorangetrieben, um als führende und technologiegetriebene Markenplattform den Übergang zu gesunder und nachhaltiger Tiernahrung in Europa weiter zu beschleunigen. Gemeinsam treiben die Tochtergesellschaften von AlphaPet die Digitalisierung und den digitalen Markenaufbau im Heimtiermarkt voran, mit der Vision, jedes Haustier mit gesunder Nahrung zu versorgen. Über Arden Grange Arden Grange ist ein familiengeführtes Unternehmen, das außerhalb von Brighton in der wunderschönen Landschaft von Sussex liegt. Es wurde 1996 von Graham und Wendy Stephens gegründet, die beide für ihre Erfahrung und ihr Fachwissen in der Welt der Hundeliebhaber bekannt sind, da sie seit vielen Jahren ihre hochgelobten Ardenburg Schäferhunde züchten. Ihr umfassendes Wissen und Verständnis für die Ernährungsbedürfnisse von Hunden in Verbindung mit dem Wunsch, eine erstklassige Tiernahrung anzubieten, führte zur Entwicklung des Arden Grange-Sortiments an Super-Premium-Tiernahrung. Die Kernphilosophie "Ernährung ohne Kompromisse" ist das Fundament, auf dem Arden Grange aufgebaut wurde. Im Laufe der Jahre sind die Beliebtheit und der Ruf von Arden Grange in Großbritannien schnell gewachsen, und die Marke hat sich einen sehr treuen Kundenstamm aufgebaut. Über capiton capiton ist eine unabhängige, inhabergeführte Beteiligungsgesellschaft, die ein Gesamtfondsvolumen von über 1,4 Milliarden Euro verwaltet. Derzeit hat die capiton AG 18 mittelständische Unternehmen in ihrem Beteiligungsportfolio. capiton agiert als Eigenkapitalpartner für Management-Buy-outs und Wachstumsfinanzierungen etablierter mittelständischer Unternehmen. Über Reimann Investors Reimann Investors ist das Family Office und die Unternehmensholding von Mitgliedern der Unternehmerfamilie Reimann, die Ende der 1990er Jahre ihre Anteile am Familienunternehmen verkauft haben. Reimann Investors konzentriert sich auf Investitionen in zwei Bereiche: Kapitalmarktinvestitionen und Direktinvestitionen in Digital Commerce, FinTech und SaaS. Über Venture Stars Venture Stars ist ein Venture Capital Fonds mit Sitz in München, der sich auf Frühphaseninvestitionen in innovative, digitale B2C- und B2B-Geschäftsmodelle konzentriert. Venture Stars wurde von Martin Junker, Florian Calmbach und Stefan Pfannmöller gegründet. Das Unternehmerteam verwaltet derzeit drei Fonds, die in der Regel zwischen 0,5 und 2,0 Mio. EUR zu Beginn und bis zu 5 Mio. EUR insgesamt pro Portfoliounternehmen investieren. Venture Stars begann als Company Builder und arbeitet daher traditionell sehr eng mit den Gründern seiner Portfoliounternehmen zusammen. Die Unterstützung von Venture Stars geht daher auch über das investierte Kapital hinaus und umfasst Know-how, Networking und operative Unterstützung zu Themen wie Strategie, Organisationsentwicklung und Finanzierung.

