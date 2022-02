Das Fraunhofer ISI will mit dem Vorhaben H2D zentral über sämtliche grünen Wasserstoffaktivitäten in Deutschland informieren. So soll eine umfassende Technologie-Roadmap entstehen. Das Fraunhofer ISI setzt eine zentrale Plattform für grünen Wasserstoff in Deutschland auf. Wie das Institut mitteilte, hat es dafür das Projekt "H2 D - Eine Wasserstoffwirtschaft für Deutschland" ins Leben gerufen. Der Fokus liege auf der Elektrolyse als zentrale Technologie zur Synthese von grünem Wasserstoff.Zwar habe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...