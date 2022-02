Der kalifornische Batterie-Entwickler Amprius Technologies hat Zellen mit einer Energiedichte von 450 Wh/kg bzw. 1.150 Wh/l ausgeliefert. Sie werden zunächst in Satelliten zum Einsatz kommen. Die Zellen mit Silizium in Form von Nanodrähten als Anoden-Material könnten künftig aber auch in Elektrofahrzeugen zum Einsatz kommen. Amprius hatte die Zellen mit einer gravimetrischen Energiedichte von 450 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...