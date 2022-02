Die Zahl der Deutschen, die kein Smartphone besitzen, sinkt stetig. Die Zahl der neu verkauften Geräte soll im Jahr 2022 laut Prognosen allerdings ebenfalls sinken. Ein Grund ist der Neupreis vieler Geräte. Immer mehr Menschen in Deutschland nutzen ein Smartphone. Doch gleichzeitig werden immer weniger neue Geräte verkauft. Das geht aus einer Marktprognose des Digitalverbandes Bitkom hervor, die am Donnerstag in Berlin veröffentlicht wurde. Danach wird die Zahl der Smartphone-Nutzer in diesem Jahr von 79 Prozent der Bundesbürger ab 16 Jahren auf 83 Prozent steigen. Das entspricht 57,4 Millionen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...