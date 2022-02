Die neue Fabrik mit dem Namen "Tracker Sun Hunter" wird auf einer Fläche von über 30.000 Quadratmetern innerhalb des Enel-Kraftwerks Montalto di Castro in Italien errichtet, das nicht mehr zur Energieerzeugung genutzt wird. Am Standort ist demnach auch ein Solarpark mit zehn Megawatt Leistung geplant.von pv magazine International Der italienische Energieversorger Enel und das Ingenieurbüro Comal werden in Montalto di Castro in der mittelitalienischen Provinz Viterbo eine Produktionsstätte für Photovoltaik-Nachführsysteme errichten. Die neue Fabrik namens "Tracker Sun Hunter" wird auf einer Fläche ...

