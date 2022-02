DGAP-News: Metallic Minerals Corp. / Schlagwort(e): Bohrergebnis/Research Update

17. Februar 2022, Vancouver, British Columbia, Metallic Minerals (TSX.V: MMG | US OTCQB: MMNGF) ("Metallic Minerals" oder das "Unternehmen") gibt die Bohrergebnisse aus dem Zielgebiet Central Keno bekannt, die eine hochgradige Silbervererzung innerhalb mächtiger Abschnitte mit großen Tonnagen aufzeigten. Sie ähneln jenen, die vor Kurzem bei East Keno entdeckt wurden, aber in diesem Teil von Keno Hill bisher unbekannt waren. Insbesondere das Ziel Caribou hat für die Ressourcenabgrenzung oberste Priorität, und das Unternehmen aktualisiert derzeit sein 3D-Modell anhand der bisherigen Bohrungen in Erwartung einer robusten Kampagne im Jahr 2022.

Von 53 Bohrungen mit einer Gesamtlänge von insgesamt 6.200 Meter ("m") des Keno Silver-Programms 2021 wurden insgesamt 37 Reverse-Circulation-Bohrungen ("RC", Rückspübohrungen) mit einer Gesamtlänge von 2.965 Meter in den Zielgebieten Central Keno fertiggestellt, zusammen mit 20,3 Linienkilometern tief eindringender geophysikalischer IP-Untersuchungen. Die Ergebnisse der 26 Bohrungen aus East und West Keno stehen noch aus.



Die wichtigsten Punkte - Central Keno:



- 32 der 37 RC-Bohrungen bei Central Keno durchteuften Abschnitte mit Silbervererzung, wobei zwei Bohrungen aufgrund schwieriger Bodenverhältnisse kurz vor der Zieltiefe aufgegeben wurden.



- Es wurden mehrere hochgradige Silberabschnitte durchteuft, oft innerhalb mächtigerer, silberhaltiger Vererzungsabschnitte mit großen Tonnagen, die eine neue Zielart darstellen, die zuvor bei Central Keno nicht identifiziert wurde.



- Zusätzlich zum hochgradigen, in Gängen beherbergten Silber, das für den Bezirk Keno Hill typisch ist, wurden bedeutende, gestapelte regionale Überschiebungsstörungen und damit verbundene hochgradige epithermale Systeme als zusätzlicher Wirt für eine Silbervererzung identifiziert, was eine wesentliche Erweiterung des Gesamtpotenzials des Bezirks darstellt.



Die wichtigsten Punkte - Ziel Caribou:



- Die Bohrungen im fortgeschrittenen Ziel Caribou erweiterten erfolgreich eine hochgradige Silbervererzung im Norden und 400 Meter in südlicher Streichrichtung des zuvor bekannten Ausläufers der Struktur Caribou.



- Ein Abschnitt, der sich in Fallrichtung 50 m von der der zuvor bestätigten Vererzung entlang des nördlichen Ausläufers des Erzganges Caribou befindet, enthielt einige der bisher höchsten Gehalte und bestätigte die Kontinuität der hochgradigen Struktur in der Tiefe.



- Bohrung KS21-47 durchteufte 27,4 Meter mit 146,0 g/t Silberäquivalent1 ("AgÄq"), einschließlich eines hochgradigen Abschnitts von 3,05 Metern ("m") mit 1150,8 g/t AgÄq (562,06 g/t Ag, 1,48 g/t Au, 3,0 % Pb, 6,96 % Zn).



- Bohrung KS21-55 durchteufte 19,8 m mit einem Gehalt von 119,1 g/t AgÄq, einschließlich eines hochgradigen Abschnitts von 1,52 m mit 1009,8 g/t AgÄq (147 g/t Ag, 3,24 % Au, 0,99 % Pb, 10,90 % Zn).



- Bohrung KS21-57 durchteufte 21,3 m mit 147,3 g/t AgÄq, einschließlich eines hochgradigen Abschnitts von 3,05 m mit 694,9 g/t AgÄq (476,35 g/t Ag, 0,40 g/t Au, 4,23 % Pb, 0,37 % Zn).



- Bohrung KS21-63 durchteufte 15,2 m mit einem Gehalt von 97,2 g/t AgÄq, einschließlich eines hochgradigen Abschnitts von 1,52 m mit 627 g/t AgÄq (500 g/t Ag, 0,13 g/t Au, 2,35 % Pb, 0,45 % Zn).



Greg Johnson, Chairman und CEO von Metallic Minerals, sagte: "Wir sind sehr ermutigt durch die Ergebnisse unserer Arbeiten im Jahr 2021, die wichtige neue Erkenntnisse über die Vererzungskontrollen im gesamten Bezirk Keno, insbesondere in Central und East Keno, gebracht haben. Unser Team hat bedeutende strukturelle Merkmale identifiziert, die auf regionale Überschiebungsverwerfungen hinweisen, die offenbar wichtige durchlässige Zonen bilden, die eine hochgradige epithermale Silbervererzung im gesamten zentralen und östlichen Teil des Bezirks Keno beherbergen. Die für 2022 geplanten Arbeiten werden den Zusammenfluss dieser neu identifizierten Zonen hochgradiger epithermaler Silbervererzung, die mit einer Überschiebung in Zusammenhang stehen, mit der Hauptphase der Vererzung des Keno-Typs und deren Potenzial, hochgradige Ressourcen mit großen Tonnagen zu beherbergen, weiterverfolgen."

"Central Keno zeigt weiterhin ein außergewöhnliches Ressourcenpotenzial durch die fortgesetzte Erweiterung von Gebieten mit bekannter hochgradiger Silbervererzung des Keno-Typs zusammen mit dieser neu erkannten epithermalen Silbervererzung. Die Bohrungen im Jahr 2021 erweiterten das Ziel Caribou um weitere 400 Meter im Streichen nach Süden sowie nach Norden und in Fallrichtung, was es zusammen mit dem Ziel Formo zu einer der wichtigsten Prioritäten für eine Ressourcenabgrenzung von beträchtlichem Umfang macht. Bohrungen und Probenentnahmen an der Oberfläche haben das Ziel Homestake in ähnlicher Weise um mehr als einen Kilometer in Streichrichtung erweitert, was diesen historischen Produzenten zu einem weiteren Schwerpunkt für das Programm 2022 macht. Die beiden fortgeschrittenen, in der Vergangenheit produktiven Ziele Caribou und Homestake beherbergen gut definierte Gebiete mit Bonanza-Gehalten. Weitere Ergebnisse aus den Zielen bei East und West Keno werden voraussichtlich in den kommenden Wochen bekannt gegeben. Davor werden wir wichtige Updates zu unserem Projekt La Plata in Colorado veröffentlichen."



Abbildungen, Tabellen oder Anhänge in dieser Meldung können Sie in der originalen englischen Pressemitteilung ansehen.



Abbildung 1 darin zeigt: Geologie und Lagerstätten des Silberbezirks Keno



Silberbezirk Central Keno Hill



Der zentrale Teil des Silberbezirks Keno Hill beherbergt über 100 Millionen Unzen an früherer Produktion und aktuellen angedeuteten Ressourcen in oberflächennahen Lagerstätten, die bisher noch nicht systematisch in die Tiefe oder im Streichen erkundet wurden. Central Keno war eines der ursprünglichen Entdeckungsgebiete in der Region und beherbergte die historische produzierende Mine Keno Hill sowie 8 weitere hochgradige Lagerstätten, einschließlich jener auf dem Landbesitz von Metallic Minerals. Metallic Minerals' bisherige Arbeiten in diesem Gebiet zeigen das Vorhandensein eines großen strukturellen Korridors, der in Bezug auf die Ausbisse und den strukturellen Aufbau mit dem +150 Millionen Unzen umfassenden System Bermingham-Calumet im umfassend erkundeten westlichen Teil des Bezirks vergleichbar ist.



Zielgebiet Caribou

Das Zielgebiet Caribou im zentralen Teil des Bezirks ist eines der am weitesten fortgeschrittenen Einzelziele auf dem Silberprojekt Keno. Die Lagerstätte Caribou produzierte in der Vergangenheit sehr hochgradiges Material mit einem Gehalt von mehr als 1.000 g/t Silber in Oberflächennähe und wird als bedeutende Verbindungsstruktur zwischen den wichtigsten Scherungsstrukturen im Strukturkorridor Keno Summit interpretiert. Die Lagerstätte Caribou befindet sich räumlich innerhalb einer hochgradigen Silberanomalie im Boden mit einem Gehalt von über 10 g/t AgÄq, die sich über eine Länge von 2,5 km und eine Breite von 1,5 km erstreckt und für eine Erweiterung offenbleibt.

Im Rahmen des Explorationsprogramms 2021 führte Metallic Minerals auf dem Projekt Keno Silver zum ersten Mal eine tiefeindringende IP-Geophysik durch, wobei das Alpha IPTM-System von Simcoe Geoscience verwendet wurde. Zwei tiefeindringende IP-Linien wurden im Gebiet Central Keno fertiggestellt, die signifikant leitfähige Merkmale identifizierten, die räumlich mit den neu kartierten regionalen Überschiebungsverwerfungsstrukturen und der damit verbundenen epithermalen Silbervererzung übereinstimmen. Diese IP-Untersuchung in Kombination mit den Bohrungen und detaillierten Kartierungen ermöglichte es dem technischen Team von Metallic Minerals, bedeutende leitfähige Merkmale zu identifizieren, die räumlich mit kilometerweiten Boden- und Magnetik-Anomalien und bedeutenden Silbervererzungen in Zusammenhang stehen. Diese Kombination aus Bohrungen, geophysikalischen Untersuchungen und Bodenproben stellt ein äußerst effektives Instrumentarium dar, um nach Vererzungen im Silbergebiet Keno Hill zu suchen.



Abbildung 2 zeigt: Längsschnitt des Erzganges Caribou





Die Bohrungen im Jahr 2021 lieferten beträchtliche Step-out-Erweiterungen der Vererzung von der Hauptlagerstätte Caribou nach Norden, Süden und in Fallrichtung. Acht dieser Bohrungen durchteuften durchgehend vererzte Zonen von 15 bis 64 m Mächtigkeit, einschließlich einer Step-out-Bohrung im Abstand von 400 m, die 15,2 m mit einem Gehalt von 97,2 g/t AgÄq und 1,5 m mit einem Gehalt von 628 g/t AgÄq (500 g/t Ag, 0,13 g/t Au, 2,35 % Pb, 0,45 % Zn) lieferte. Diese Zone scheint in räumlichem Zusammenhang mit der Stelle einer der neu kartierten regionalen Überschiebungsverwerfungen zu stehen, die hochgradige epithermale Silbervererzungen beherbergen können. Die hochgradige Silberanomalie im Boden setzt sich von dieser südlichsten Bohrung bei Caribou über weitere 1,5 km in südlicher Streichrichtung fort.

Darüber hinaus überprüften die Bohrungen KS21-46 und -47 die Erweiterung der Lagerstätte Caribou in Richtung Norden und in Fallrichtung. Diese Bohrungen bestätigten die Fortsetzung des starken Silbergehalts sowohl im Streichen nach Norden als auch in der Tiefe, wobei KS21-47 bis dato eine der hochgradigsten in Fallrichtung niedergebrachten Bohrungen mit 1.597 g/t AgÄq über 1,5 Metern innerhalb einer vererzten Zone von 27,4 m Mächtigkeit mit einem Gehalt von 146 g/t AgÄq war.



Tabelle 1- Highlights der Bohrergebnisse 2021 - Ziel Caribou

Bohrung Von (m) Bis (m) Länge (m) AgÄq (g/t) Ag (g/t) Au (g/t) Pb (%) Zn (%) KS21-46 42,67 44,2 1,53 71,6 1,5 0,73 0,01 0,00 79,25 94,49 15,24 81,9 18,7 0,04 0,17 1,11 Einschl. 79,25 88,39 9,14 85,6 24,0 0,03 0,23 1,05 Einschl. 80,77 82,3 1,53 448,7 125,0 0,13 1,29 5,51 Einschl. 92,96 94,49 1,53 260,4 31,0 0,20 0,22 4,29 KS21-47 92,96 120,4 27,44 146,0 70,6 0,18 0,40 0,88 Einschl. 109,73 112,78 3,05 1150,8 562,1 1,48 3,00 6,96 Einschl. 109,73 111,25 1,52 1597,1 850,0 1,05 2,57 11,46 KS21-52 0 62,48 62,48 35,3 21,9 0,01 0,23 0,07 Einschl. 1,52 25,91 24,39 79,7 51,9 0,02 0,55 0,09 Einschl. 7,62 12,19 4,57 297,0 191,3 0,09 2,16 0,26 Einschl. 9,14 10,67 1,53 500,6 340,0 0,22 2,94 0,49 KS21-54 16,76 42,67 25,91 53,4 35,2 0,01 0,30 0,11 Einschl. 21,34 36,58 15,24 83,8 57,4 0,01 0,50 0,12 Einschl. 22,86 24,38 1,52 517,0 387,0 0,07 2,74 0,30 KS21-55 44,2 76,2 32 75,6 14,8 0,19 0,09 0,82 Einschl. 44,2 64,01 19,81 119,1 22,7 0,30 0,15 1,30 Einschl. 50,29 60,96 10,67 210,8 37,1 0,55 0,26 2,34 Einschl. 50,29 54,86 4,57 467,2 75,8 1,29 0,58 5,21 Einschl. 51,82 53,34 1,52 1009,8 147,0 3,24 0,99 10,90 KS21-57 33,53 54,86 21,33 147,3 100,4 0,07 0,93 0,09 Einschl. 33,53 42,67 9,14 332,4 227,7 0,16 2,15 0,15 Einschl. 35,05 41,15 6,1 486,9 335,2 0,23 3,12 0,20 Einschl. 35,05 38,1 3,05 694.,9 476,4 0,40 4,23 0,37 KS21-61 33,53 77,72 44,19 24,9 11,0 0,01 0,04 0,23 Einschl. 50,29 59,44 9,15 102,6 47,7 0,05 0,16 0,92 Einschl. 51,82 53,34 1,52 337,1 170,0 0,21 0,30 2,83 KS21-63 30,48 45,72 15,24 97,2 75,2 0,02 0,40 0,08 Einschl. 30,48 38,1 7,62 160,1 125,2 0,03 0,65 0,12 Einschl. 33,53 35,05 1,52 627,8 500,0 0,13 2,35 0,45

1Die Silberäquivalentgehalte (AgÄq) setzen 19 USD/Unze Ag, 1,05 USD/Pfund Pb, 1,30 USD/Pfund Zn, 1.800 USD/Unze Au und 100 % metallurgische Gewinnung voraus. Die Probenabschnitte basieren auf den gemessenen Längen der Bohrabschnitte.





Bei den bisherigen Explorationsarbeiten wurden auf dem System Caribou über 70 vererzte Abschnitte auf einer Streichlänge von 700 m und bis in eine Tiefe von 100 m gefunden. Die Lagerstätte Caribou ist nach wie vor für eine Erweiterung nach Süden, Norden und in Fallrichtung offen, weshalb sie für ressourcenorientierte Bohrungen im Jahr 2022 höchste Priorität besitzt. Die in Tabelle 1 hervorgehobenen Ergebnisse bauen auf früheren Kernbohrungen durch Metallic Minerals im Zielgebiet Caribou auf, deren Ergebnisse hier zu finden sind.

Metallic wird versuchen, an den Erfolg von 2021 mit Kernbohrungen im Jahr 2022 anzuknüpfen, um eine erste Ressource bei Caribou zu etablieren. Zusätzliche Kernbohrungen sind geplant, um die neu erweiterte südliche Streichrichtung zu überprüfen und einen Zusammenhang mit der Überschiebungsstruktur herzustellen. Wichtig ist, dass die Bohrungen im Jahr 2021 auf extrem hochgradige Gangabschnitte des Keno-Typs innerhalb viel mächtigerer Abschnitte mit großen Tonnagen stießen, die jenen ähnlich sind, die zuvor bei East Keno im Jahr 2020 entdeckt wurden.



Homestake

Das historisch ertragreiche Ziel Homestake liegt südlich des Zielgebiets Keno Summit entlang eines parallelen Strukturkorridors. Die Art der Homestake-Strukturen ist mit jenen vergleichbar, die am Keno Summit und in den besser erschlossenen Gebieten Western Keno zu sehen sind. Homestake besteht aus zwei parallelen Gangstrukturen innerhalb eines breiten strukturellen Korridors, der über 200 Meter breit ist und eine nachgewiesene Streichlänge von über 1 km im Keno Hill-Wirtsquarzit aufweist. Der Erzgang Homestake #1 weist eine klassische, hochgradige Silber-Blei-Zink-Vererzung des Keno-Typs auf, während der Erzgang #2 auch hohe Goldgehalte mit Silber aufweisen kann, was für einige Strukturen in den größeren Lagerstätten innerhalb des Silberbezirks Keno Hill charakteristisch ist. Zu den bisher höchsten Gehalten zählen 4.027 g/t Silber aus Bohrungen und 4.717 g/t Silber aus Schürfgräben im Erzgang Homestake #1 sowie 22,1 g/t Gold und 332 g/t Silber aus Schürfgräben Im Erzgang Homestake #2. Die früheren Bohrergebnisse aus Homestake finden Sie hier.

Bis heute wurden 21 Gangabschnitte mit einem Gehalt von mehr als 600 g/t Silberäquivalent auf den Homestake-Strukturen erbohrt, darunter fünf mit mehr als 10 g/t Gold auf der Struktur Homestake #2. Die Arbeiten im Jahr 2021 auf Homestake konzentrierten sich auf weitständige Erkundungsbohrungen entlang der Haupttrends sowie auf die Erweiterung der offenen Bodenanomalien. Die Bodenbeprobungsarbeiten erweiterten die hochgradige Silberanomalie im Boden, die mit dem vererzten System Homestake in Zusammenhang steht, auf eine Länge von 3 km und eine Breite von 1,5 km, wobei die Anomalien immer noch für eine weitere Ausdehnung offen sind. Die Abschnitte mit anomalem Silber über signifikante Breiten weisen auf eine Streichlänge von 1,5 km für das Homestake-System hin. Die nächste Phase der systematischen Erprobung dieser Strukturen wird darauf abzielen, Gebiete mit hochgradigen und großen Tonnagen abzugrenzen, um eine erste Ressource auf Homestake zu entwickeln.



Über das Keno Silber Projekt



Die Explorationsarbeiten von Metallic Minerals auf dem Silberprojekt Keno bauen weiterhin systematisch auf der geologischen 3D-Datenbank des Unternehmens auf, die den östlichen, zentralen und westlichen Teil des produktiven Silberbezirks Keno Hill abdeckt. Das Projekt umfasst acht hochgradige, oberflächennahe, ehemals produzierende Minen, die aufgrund des bisher nicht konsolidierten Landbesitzes noch keiner modernen Exploration unterzogen werden konnten. Entlang der bekannten, historisch produktiven Trends im zentralen und westlichen Teil des Bezirks hat das Unternehmen drei Ziele in Richtung einer ersten Ressourcenschätzung weiterentwickelt und 12 vorrangige, mehrere Kilometer umfassende Ziele im Frühstadium in den nur wenig erkundeten östlichen und südlichen Teilen des Bezirks identifiziert, wo erste Bohrungen eine beträchtliche hochgradige Vererzung des Keno-Typs sowie einen Silbervererzungstyp mit möglichen großen Tonnagen ergeben haben.



Über Metallic Minerals



Metallic Minerals Corp. ist ein Explorationsunternehmen in der Wachstumsphase, das sich auf hochgradige Silber- und Goldprojekte in wenig erkundeten "Brownfield"-Bergbaubezirken in Nordamerika konzentriert. Unser Ziel ist es, mittels eines systematischen, unternehmerischen Explorationskonzepts im Silberbezirk Keno Hill, im Silber-Gold-Kupfer-Bezirk La Plata und im Goldbezirk Klondike durch neue Entdeckungen und die Weiterentwicklung der Ressourcen zur Erschließung Shareholder-Value zu schaffen. Metallic Minerals hat die zweitgrößte Landposition im historischen Silberbezirk Keno Hill in Kanadas Yukon Territory direkt neben den Betrieben von Alexco Resource Corp konsolidiert. Keno Hill verfügt über fast 300 Millionen Unzen Silber an ehemaliger Produktion und aktuellen Ressourcen in der Kategorie nachgewiesen und angedeutet. Darüber hinaus zielt die Exploration auf dem kürzlich erworbenen Silber-Gold-Kupfer-Projekt La Plata im Südwesten von Colorado auf einen mit Silber und Gold angereicherten Kupferporphyr und angrenzende hochgradige epithermale Silber- und Goldsysteme. Das Unternehmen fügt auch weiterhin Royalty-Verträge für neue Produktion auf seinem Grundbesitz im Goldbezirk Klondike im Yukon hinzu. Alle drei Bezirke haben eine bedeutende Mineralproduktion verzeichnet und verfügen über eine vorhandene Infrastruktur, einschließlich Stromversorgung und Straßenzugang. Metallic Minerals wird von einem Team geleitet, das über langjährige Entdeckungs- und Explorationserfolge bei mehreren wichtigen Edelmetall- und Nichtedelmetallvorkommen verfügt und über umfassende Erfahrung in den Bereichen Entwicklung, Genehmigungsverfahren und Projektfinanzierung verfügt.



Über die Metallic Group of Companies

Die Metallic Group ist eine Zusammenarbeit führender Explorationsunternehmen für Edelmetalle und Nichtedelmetalle mit einem Portfolio großer Brownfield-Assets in etablierten Bergbaubezirken neben einigen der branchenweit hochgradigsten Produzenten von Silber und Gold, Platin und Palladium sowie Kupfer. Zu den Mitgliedsunternehmen zählen Metallic Minerals im hochgradigen Silberbezirk Keno Hill im Yukon und im Silber-Gold-Kupfer-Bezirk La Plata in Colorado, Group Ten Metals im PGM-Nickel-Kupfer-Bezirk Stillwater in Montana und Granite Creek Copper im Minto Kupferbezirk des Yukon Territory. Zu den Gründern und Teammitgliedern der Metallic Group gehören äußerst erfolgreiche Explorationsgeologen, die früher mit einigen der führenden Explorer/Entwickler der Branche und großen Produzenten zusammengearbeitet haben. Mit diesem Fachwissen verfolgen die Unternehmen einen systematischen Explorationsansatz unter Verwendung neuer Modelle und Technologien, um Entdeckungen in diesen bewährten, aber noch wenig erkundeten Bergbaubezirken zu ermöglichen. Die Metallic Group hat ihren Hauptsitz in Vancouver, British Columbia, Kanada, und ihre Mitgliedsunternehmen sind an der Toronto Venture Exchange, US OTC und der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.





