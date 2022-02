Hamburg (www.fondscheck.de) - Das Wirtschaftsmagazin Capital hat Berenberg in der 20. Auflage seines Fondskompass erstmals als eine der zehn besten deutschen Universal- und Spezialanbieter für Investmentfonds auf dem deutschen Markt ausgezeichnet und die Höchstnote fünf Sterne verliehen, so Berenberg in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

