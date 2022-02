Temenos (SIX: TEMN), das Unternehmen für Banking-Software, meldete heute, dass HBL, die größte Bank Pakistans, die Kernbankenplattform von Temenos einführen wird, um Kunden im In- und Ausland wegweisende Bankdienstleistungen anzubieten.

Die HBL wird ihre mehr als 25 Millionen Kunden auf die offene Plattform von Temenos für Composable Banking1 umstellen. Die Plattform wird die Dienstleistungen der Bank in allen Segmenten, Märkten und Kanälen beschleunigen. Die Kunden der HBL werden von einem verbesserten Kundenservice profitieren, was sich in einer höheren Zuverlässigkeit, mehr Sicherheit und einer modernen Plattform ausdrückt, welche die Digitalisierung der HBL voranbringen wird.

Die Implementierung von Temenos wird ein umfangreiches Paket an kundenfreundlichen Produkten und Dienstleistungen umfassen, die den Kunden der HBL sowohl im konventionellen Bankgeschäft als auch im Islamic Banking technologisch innovative, durchgängige Lösungen bieten werden. Das schnellere Onboarding und die schnellere Transaktionsverarbeitung sorgen für einen noch reibungsloseren Kundenservice. Sie ermöglichen es der HBL, ihre digitale Präsenz in Pakistan und im internationalen Rahmen zu erweitern. Das neue System wird auch die Einhaltung der regional geltenden Vorschriften für das Bankwesen sowie die Berichtsstandards für die internationalen Märkte in China, im Golfkooperationsrat (GCC), in Europa und in den SAARC-Ländern2 verbessern.

Muhammad Aurangzeb, President und CEO der HBL, äußerte sich hierzu wie folgt: "Die offene Technologieplattform von Temenos bietet Flexibilität, ist global einsetzbar und bietet ein breites Spektrum an Bankdienstleistungen, mit denen wir die sich schnell verändernden Anforderungen unserer Kunden erfüllen können. Diese Kooperation fördert uns in unserem Bestreben, ein «Technologieunternehmen mit Banklizenz» zu werden."

Sagheer Mufti, Chief Operating Officer der HBL, ergänzte: "Bei der HBL sind wir stets bestrebt, unseren Kundenservice zu verbessern. Durch den Einsatz dieser führenden Plattform werden wir unsere Möglichkeiten erweitern, um unseren Kunden heute und in den kommenden Jahren einen besseren Kundenservice bei der Nutzung unserer Leistungen zu bieten."

Max Chuard, Chief Executive Officer von Temenos, merkte dazu Folgendes an:"Die HBL ist eine zukunftsorientierte Bank, die einen bahnbrechenden Ansatz für die künftige Gestaltung des Bankwesens befolgt. Die offene Plattform von Temenos für Composable Banking befreit die Bank von veralteten Zwängen. So kann sie sicher und schnell Innovationen hervorbringen, ihr Angebot ausweiten und ihre Wachstumsziele erreichen. Wir sind stolz darauf, die HBL bei der Verwirklichung dieser spannenden Vision für weltweit mehr als 25 Millionen Kunden zu unterstützen."

Über HBL

Die HBL war die erste Geschäftsbank, die 1947 in Pakistan gegründet wurde. Im Laufe der Jahre hat die HBL ihre Position als größte Bank für den Privatkundensektor in Pakistan mit mehr als 1650 Filialen und mehr als 2100 Geldautomaten für über 25 Millionen Kunden in aller Welt behauptet.

Das umfangreiche Portfolio der Bank umfasst die Sparten Retail Banking, Corporate Banking, Commercial Investment Banking, Treasury Global Markets, Consumer, Rural and SME Banking, Development Finance, Transaction Employee Banking und Islamic Banking.

Über Temenos

Temenos AG (SIX: TEMN) ist der weltweit führende Anbieter von Bankensoftware. Über 3.000 Banken auf der ganzen Welt, darunter 41 der Top-50-Banken, setzen auf Temenos, um sowohl die täglichen Transaktionen als auch die Interaktionen von mehr als 1,2 Milliarden Bankkunden abzuwickeln. Temenos bietet Cloud-native, Cloud-agnostische und KI-gestützte Front-Office-, Kernbanking-, Zahlungsverkehrs- und Fondsverwaltungssoftware, die es Banken ermöglicht, einen reibungslosen, kanalübergreifenden Kundenservice anzubieten und operative Bestleistungen zu erzielen.

Die Software von Temenos ermöglicht seinen leistungsstärksten Kunden nachweislich ein Aufwand-Ertrag-Verhältnis von 26,8%, was der Hälfte des Branchendurchschnitts entspricht, und eine Eigenkapitalrendite von 29%, also das Dreifache des Branchendurchschnitts. Diese Kunden investieren außerdem über 51% ihres IT-Budgets für Wachstum und Innovation gegenüber Instandhaltung, ein Wert, der doppelt so hoch ist wie im Branchendurchschnitt. Das zeigt, dass die IT-Investitionen diesen Banken einen handfesten Mehrwert verschaffen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.temenos.com.

1 "Composable Banking" bedeutet, dass die HBL nach Bedarf Komponenten, Systeme und Konnektoren beliebig kombinieren, ersetzen, hinzufügen und austauschen kann. Bei herkömmlichen Anbietern sind Funktionen wie beispielsweise Entscheidungsfindung, Berichtswesen und Analysen fest miteinander verbunden, was die Flexibilität einschränkt.

2 Die Südasiatische Vereinigung für regionale Kooperation (SAARC) ist der regionale Zusammenschluss der südasiatischen Staaten Afghanistan, Bangladesch, Bhutan, Indien, Malediven, Nepal, Pakistan und Sri Lanka

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

