(shareribs.com) London 17.02.2022 - Der Goldpreis bewegt sich am Donnerstag in Richtung der Marke von 1.900 USD. Die Spannungen in der Ostukraine nehmen zu und befördern die Angst vor einem großflächigen Krieg. Die Lage im Osten der Ukraine wird am Donnerstag zunehmend unübersichtlich. In den vergangenen Tagen haben Geheimdienste vor False-Flag Operationen gewarnt, die Russland zu einem Einmarsch ...

