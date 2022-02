Comaneci erweitert vorübergehend Blutgefäße gilt als neuartiges System für lebensbedrohliche Erkrankung

Rapid Medical, ein führender Entwickler fortschrittlicher neurovaskulärer Systeme, meldete heute den Erhalt der FDA Breakthrough Designation für sein Embolisation-Unterstützungssystem Comaneci zur Behandlung von zerebralen Vasospamen nach einem hämorrhagischen Schlaganfall. Betroffene Patienten erhalten im Rahmen des Breakthrough-Device-Programms der FDA früheren Zugang zu neuartigen Technologien wie z.B. Comaneci, die effektivere Heilungschancen für lebensbedrohliche Krankheiten ermöglichen.

Comaneci is the first device that allows physicians to monitor vessel expansion, apply incremental adjustments, and enhance treatment with combination therapeutics. With this unprecedented control, the FDA designated Comaneci as a breakthrough device-offering advantages over existing technology to improve safety and efficacy in cerebral vasospasm. (Photo: Business Wire)