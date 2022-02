Für 5,4 Mrd. $ kauft INTEL den israelischen Spezialisten TOWER SEMICONDUCTOR, um seine eigene Expertise und Forschung schnellstmöglich auszubauen und das Gesamtgeschäft zu dynamisieren. Offenbar ist es nicht anders möglich, zu den anderen Spezialisten aufzuschließen und den Markanteil zu halten. Der Leidensweg von INTEL in den letzten Jahren ist dem Chart zu entnehmen. Der Umsatz bewegte sich in den letzten 5 Jahren nur um etwa 15 % nach oben, die Gewinne je Aktie stagnierten auf dem Niveau von 4,80 bis 5,30 $ und mehr als ein KGV von 13 bewilligte der Markt nicht.INTEL ist also auf dem Weg, der für alle anderen gilt: Ausbau über Akquisitionen, weil dies billiger ist, als mit viel Geld lange Zeit zu forschen und zu entwickeln, aber andere schneller sind. INTEL ist damit auch ein Vorbild für INFINEON. So wird aus Value Growth.Dies ist ein Ausschnitt aus der neuen Actien-Börse. In der aktuellen Ausgabe analysiert Hans A. Bernecker, Deutschlands erfahrenster Börsenexperte, die Marktlage und verrät Ihnen, wie Sie sich als Anleger am besten positionieren.Mehr dazu lesen Sie in der aktuellen Actien-Börse Nr. 07! Den kompletten Brief erhalten Sie im Abo (www.bernecker.info) oder im Einzelbezug unter www.boersenkiosk.de oder über unsere Bernecker-App.Die Themen der Actien-Börse Nr. 07:Themen u.a.:++ Passive Investments enthalten eine besondere Achillesferse++ German Tech ist nicht American Tech++ LEONI mit Turnaround?++ Wie es geht weiter mit den Tech-Giganten?++ PARTNERS GROUP mit Rücksetzer++ MERCEDES-BENZ stellt sich neu auf++ METRO mit UmsatzsteigerungIhre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info