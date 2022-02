Die Erholung am Kryptomarkt läuft und liefert auch der Aktie von MicroStrategy kräftigen Rückenwind, denn so viele Bitcoin wie der Softwarekonzern hat keiner. Für mutige Schnäppchenjäger ergibt sich daraus eine spannende Konstellation.Bitcoin ist nichts für Zartbesaitete und hat seine Volatilität zuletzt wieder eindrucksvoll unter Beweis gestellt: Nach dem Sprung auf das bisherige Allzeithoch von Anfang November hat der Bitcoin bis Ende Januar im Tief satte 52 Prozent an Wert verloren. Für viele ...

Den vollständigen Artikel lesen ...