Der Konflikt um die Ost-Ukraine hält auch die Metallmärkte in Atem. Beim Kupferpreis scheint es aber nur noch darum zu gehen, dass diese herbeigeredete Kriegsrhetorik sich wieder verzieht. Dann könnten neue Rekordpreise winken.

Das Kriegsgetrommel ist nur das Nebengeräusch

Der Ukraine-Konflikt sorgte in den vergangenen Wochen immer mal wieder für Bremsspuren bei den Metallpreisen. Die Logik dahinter erschließt sich uns zwar nicht ganz - Russland und die Ukraine sind als Abnehmer faktisch unwichtig für den Weltmarkt - dennoch sehen wir es täglich auf den Kurstafeln. Derzeit hält neben dem Ukraine-Konflikt vor allem die neue Normalität mit der Zinswende die Anleger in Atem. Für Industriemetalle sind diese Phasen oft die besten. Denn wir befinden uns wohl im späten Zyklus einer Börsenhausse. Sobald das Kriegsgetrommel in Osteuropa verstummt ist, wird der Fokus wieder auf diesen Fakten liegen.

2021: Fast alle Metallmärkte mit Angebotsdefizit

Daneben greifen immer mehr die strukturellen Veränderungen auf den Kupfermarkt über, wie die stark steigende Nachfrage durch die Batterieindustrie sowie die Erneuerbaren Energien. Und gleichzeitig vollzieht sich auf der Angebotsseite ein Wechsel hin zu mehr "Rohstoff-Nationalismus", vor allem in Südamerika und Südostasien. Diese Länder wollen einen größeren Teil vom Kuchen, die Zeiten niedriger Rohstoffpreise sind vorbei. Ablesbar ist das an den monatlichen Inflationszahlen. Wie angespannt die Lage ist, verdeutlicht der jüngste Blick zurück des World Bureau of Metal Statistics (WBMS) auf das vergangene Jahr. So weist der Aluminiummarkt ein Defizit von 2 Mio. Tonnen auf, bei Nickel sind es 140.000 ...

