In dieser Folge des Digital Insurance Podcast spricht Digital-Experte Jonas Piela mit Christian Crain von PriceHubble darüber, wie Vermittler von Immobilien-Objektanalysen profitieren können. PriceHubble wurde 2016 in der Schweiz gegründet und ist heute in neun Ländern aktiv. Das Unternehmen verfügt über mehr als 150 Mitarbeiter. PriceHubble bietet seinen Kunden Erkenntnisse aus dem und Lösungen für den Wohnimmobilienmarkt.Christian Crain ist Geschäftsführer bei PriceHubble Deutschland. Er kann ...

