Der heißeste Sektor am Markt: Neun der zehn am besten performenden Titel der vergangenen sechs Monate im S&P 500 sind aus dem Energiesektor. Lohnt ein Einstieg zum Beispiel in den Ölmarkt noch? Top-Picks!Der neue Liebling der Wall Street ist ein Ölbohrer aus Oklahoma City: Die Devon Energy-Aktie hat innerhalb eines Jahres knapp 170 Prozent zugelegt und ist damit der beste Einzelwert im S&P 500. Diese ...

Den vollständigen Artikel lesen ...