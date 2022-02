Am Mittwoch kehrte das Thema Zinssorgen an die Wall Street zurück. Die Veröffentlichung des FED-Protokolls dämmte die Verluste dann aber ein. Der Dow Jones verlor 0,16 Prozent, der Nasdaq 100 ging 0,12 Prozent schwächer aus dem Handel. Bei den Einzelthemen geht es heute um Walmart, Hasbro, Amazon, Visa, Virgin Galactic, Meta Platforms, Cisco Systems, Carnival und Expedia. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR, kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Patrick DeWayne, Korrespondent an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte bewegt.