Übernahme Geschäftsanteile an der kanadischen Firma Outillages King Canada, Inc. Die im Prime Standard der Deutschen Börse AG notierte Einhell Germany AG

(ISIN: DE 0005654933) gibt folgendes bekannt: Die Einhell Germany AG (im Folgenden: Einhell) hat am 17. Februar 2022 bindende Verträge unterzeichnet (Signing), um zwei Drittel der Geschäftsanteile an der kanadische Firma Outillages King Canada, Inc. (im Folgenden: King Canada) zu erwerben. King Canada ist ein etablierter Distributeur von Elektrowerkzeugen, Industrieausrüstung und Zubehör für den kanadischen Markt. Das bisher familiengeführte Unternehmen hat seinen Sitz in Montreal, Quebec und beschäftigt 70 Mitarbeiter. King Canada konnte seinen Umsatz in den letzten Jahren deutlich steigern. Das sehr profitable Unternehmen erwirtschaftet einen Umsatz von mehr als 60 Mio. CAD. Der Hauptanteilseigner, Howard Richman, wird einen Anteil von einem Drittel am Unternehmen behalten und weiterhin als Präsident von King Canada tätig sein sowie im Vorstand von King Canada mitwirken. Einhell als Mehrheitsanteilseigner und Howard Richman als Minderheitsanteilseigner verfügen bei Eintritt definierter Bedingungen über wechselseitige Optionen zur Übertragung der restlichen Anteile. Mit der Transaktion erhält Einhell Zugang zum kanadischen Markt und den Baumarkt- und Fachhandelskunden von King Canada. Einhell bringt in die Zusammenarbeit sein exzellentes Know-how im Bereich der Akku-Plattformen ein. Insbesondere mit der Einhell Power X-Change-Plattform erhält King Canada Zugang zum kompetentesten Akkusystem im DIY-Markt. Der Abschluss der Transaktion ist unter Annahme des Eintritts der Closing-Bedingungen für den 1. März 2022 vorgesehen (Closing). Landau/Isar, 17. Februar 2022 Der Vorstand 17.02.2022 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

