Mit den nachhaltigen "Portfolio Funds" bietet Swisscanto eine Familie von Mischfonds mit ähnlicher Portfoliokonstruktion an. Abstufungen in der Risiko-Adjustierung erlaubt es Anlegern, genau in die individuelle Komfortzone zu investieren.So genannte Anlagestrategie-Fonds erlauben den Aufbau eines großvolumigen Fonds mit allen Diversifikations- und Kostenvorteilen, gleichzeitig können in den einzelnen Anteilsklassen persönliche Anlagestrategie relativ gut abgebildet werden. Renditeerwartungen, persönliches Risikoprofil und der zeitliche Anlagehorizont sind dabei ausschlaggebend. Je nach Anlagestrategie investiert der Fonds in unterschiedlichem Maße in Geldmarktinstrumente, Anleihen, Aktien oder andere Anlagen.

Den vollständigen Artikel lesen ...