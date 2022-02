New York (www.fondscheck.de) - Global X ETFs, ein weltweit führender US-Anbieter von börsengehandelten Fonds (ETFs), gibt heute die Auflegung von drei weiteren innovativen UCITS ETFs an der Deutschen Börse auf Xetra und an der London Stock Exchange bekannt, so die Experten von Global X.Global X sei seit Dezember 2020 auf dem europäischen Markt tätig und ergänze die wachsende Thematic-Growth-Familie des Unternehmens nun mit zwei zusätzlichen Themen-ETFs, Global X Solar UCITS ETF (RAYZ) und Global X AgTech & Food Innovation UCITS ETF (KROP), die somit insgesamt 21 ETFs umfasse. Mit dem Global X SuperDividend UCITS ETF (SDIV) würden sie ihren ersten ertragsorientierten UCITS ETF auflegen. ...

